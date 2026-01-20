Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fontes próximas do processo, relata a Reuters, o Conselho de Paz de Trump prevê começar por abordar o conflito em Gaza, alargando-se posteriormente a outras crises internacionais. A proposta levanta, no entanto, dúvidas quanto ao papel das Nações Unidas, ao sugerir uma abordagem paralela aos atuais mecanismos multilaterais de mediação e diplomacia.

Uma fonte próxima de Emmanuel Macron indicou que o Presidente francês tenciona recusar o convite para integrar a iniciativa norte-americana, não tendo, até ao momento, sido avançados comentários oficiais por parte do Palácio do Eliseu.

