Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a agência France-Presse, o gabinete de Macron confirmou a autenticidade da mensagem, qualificando-a como "bem real". Na comunicação dirigida a Trump, o chefe de Estado francês escreveu: "Meu amigo, estamos totalmente alinhados sobre a Síria. Podemos fazer grandes coisas no Irão. Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia", escreveu.

Na mesma mensagem, Macron sugeriu "organizar uma reunião do G7 em Paris, quinta-feira à tarde, após Davos", propondo ainda a presença de representantes da Ucrânia, da Dinamarca, para discutir divergências relacionadas com a situação na Gronelândia, da Síria e da Rússia à margem do encontro.

O presidente francês convidou igualmente Trump para um jantar em Paris antes do regresso aos Estados Unidos, assinando a mensagem apenas com o nome próprio: "Emmanuel".

Em reação, a presidência francesa sublinhou que esta troca de mensagens "demonstra que o presidente francês defende a mesma linha em público e em privado". Relativamente à Gronelândia, o Eliseu reiterou que "o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados não é negociável" e garantiu que o compromisso dos aliados da NATO com a segurança na região do Ártico "se mantém intacto".

A mesma fonte acrescentou que França está "determinada a fazer da presidência do G7, este ano, um momento útil para contribuir para o diálogo e a cooperação" internacionais.

Sobre a Síria, Paris reafirmou que França e Estados Unidos trabalham em conjunto "em prol da unidade e integridade territorial do país e no respeito pelo cessar-fogo", mantendo o apoio aos aliados na luta contra o grupo jihadista Daesh.

No que diz respeito ao Irão, o Eliseu sublinhou que a França continua a exigir às autoridades iranianas "o respeito pelas liberdades fundamentais" e reafirmou o seu apoio "a todos os que as defendem".