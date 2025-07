Donald Trump acusou o ex-presidente Barack Obama de “traição” e de ter liderado um “golpe de Estado” para impedir a sua eleição em 2016. As declarações surgem num momento em que o ex-presidente enfrenta críticas, inclusive dentro do seu próprio campo político, pela forma como tem lidado com o caso Epstein.

Donald Trump, já empossado Presidente, conversa com Barack Obama AFP or licensors