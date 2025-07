O jogo será adiado devido aos jogos do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A SAD dos encarnados solicitou o adiamento do jogo, sustentado nos regulamentos, acertado com a Liga e também com o entendimento do Rio Ave.

O encontro estava marcado para o fim de semana de 9 e 10 de agosto, entre os dois jogos com o Nice, cujas datas foram conhecidas esta quarta-feira. Os encarnados defrontam os franceses a 6 de agosto, uma quarta-feira (20h) em França e jogam na Luz dia 12, uma terça-feira.