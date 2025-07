Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Diogo Jota nasceu no Porto e cresceu em Massarelos, uma freguesia da cidade invicta. Os primeiros pontapés na bola foram dados no Gondomar, tendo convencido os seus familiares posteriormente a mudar-se para Paços de Ferreira. "Endiabrado", dentro e fora de campo, foi ali na capital do móvel que verdadeiramente se destacou no mundo do pontapé na bola.

Com apenas 18 anos estreou-se na equipa principal do Paços de Ferreira, pela mão do treinador Paulo Fonseca, e marcou logo na estreia. O jeito para o desporto rei passou além fronteiras, tendo ficado apenas ano e meio a jogar na equipa principal, pois o gigante Atlético de Madrid bateu-lhe à porta em 2016, tendo pago sete milhões de euros ao Paços de Ferreira pela sua contratação.

Jovem, muito jovem, os colchoneros decidiram emprestá-lo ao FC Porto na época seguinte. Mais uma vez, contudo, por ali ficou apenas um ano, depois de destacar-se novamente com 38 jogos e nove golos. As suas exibições chegaram a Inglaterra, para onde rumou em 2017, para o Wolverhampton.

Tinha o sonho de jogar naquele que muitos dizem ser o melhor campeonato do mundo. Esperou ainda dois anos, nos wolves, na segunda divisão, para concretizá-lo: em 2019 chega então à Premier League.

E 2019 também se torna um ano especial para Diogo Jota, pois é chamado pela primeira vez à seleção nacional, num jogo com a Lituânia, de qualificação para o Europeu, no dia 14 de novembro.

As coisas não podiam estar a correr melhor para o ainda jovem jogador, mas tudo mudou quando algo que ninguém esperava aconteceu: um telefonema de Jurgen Klopp, que o queria levar para o poderoso Liverpool. Em 2020/21, os reds pagaram quase 45 milhões de euros para levá-lo para Anfield.

A confiança de Klopp era tal, que o alemão chegou a dizer que se emocionou quando o viu treinar nas primeiras vezes em Anfield: "Parecia um menino que estava a cumprir um sonho", salientou na altura.

Foi sempre, desde que chegou, um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos, mesmo que tenha passado também um calvário de lesões ao serviço dos reds, onde também conquistou os principais títulos da sua carreira.

Títulos:

1 UEFA Nations League 2018

1 Premier League

1 FA Cup

2 League Cup

1 Championship