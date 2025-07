Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para o dia de hoje, o IPMA prevê "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade na faixa costeira a norte do Cabo Raso até ao fim da manhã e no interior durante a tarde".

É também esperada "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro".

Há ainda "possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada dispersos no interior, em especial das regiões Norte e Centro, durante a tarde".

Quanto ao vento, este vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar do quadrante oeste, sendo do quadrante leste nas terras altas até ao meio da manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) de noroeste na faixa costeira ocidental a partir da tarde".

Segundo o IPMA, assiste-se ainda a uma "pequena descida de temperatura, sendo acentuada da máxima no litoral Centro". Os valores máximos vão oscilar entre os 24ºC (Aveiro) e os 43ºC (Beja). As temperaturas mínimas vão ficar situadas entre os 16ºC (Viana do Castelo e Leiria) e os 27ºC (Portalegre).

No que diz respeito ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "Ondas de noroeste 1,5 a 2 metros", com a temperatura da água a chegar aos 18/20ºC. Já na Costa Sul, as ondas vão ser inferiores a 1 metro e a temperatura da água chega aos 21/24ºC.

Oito distritos do continente sob aviso laranja devido ao tempo quente

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso laranja até às 21h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 18h00 de quinta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo por causa do tempo quente os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra até às 21h00 de hoje, Porto, Faro e Viana do Castelo até às 18:00 de quarta-feira e Viseu e Braga até às 18h00 de quinta-feira.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, o menos grave, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.