Segundo a PJ, "os factos em investigação remontam ao passado mês de agosto e tiveram lugar em Aguada de Baixo, no concelho de Águeda".
"As vítimas, uma mulher e um homem com 53 e 45 anos, foram alvo das referidas ações criminosas, na sequência do não pagamento de uma alegada dívida relacionada com negócios de droga", explica esta força policial.
Sobre o rapto, sabe-se que "a mulher foi transportada pelos agressores até à cidade de Leiria, onde foi mantida sob sequestro, no sótão de uma habitação, durante quase três dias, sendo apenas libertada quando efetuou o pagamento que lhe era exigido".
No dia de ontem, a PJ apreendeu "importantes elementos de prova que permitiram correlacionar os suspeitos com a prática dos factos, nomeadamente, a reprodução de arma de fogo e produto estupefaciente".
"Os detidos, com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal da Aveiro, para aplicação de medidas de coação", diz ainda a PJ.
