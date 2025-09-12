Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, "os factos em investigação remontam ao passado mês de agosto e tiveram lugar em Aguada de Baixo, no concelho de Águeda".

"As vítimas, uma mulher e um homem com 53 e 45 anos, foram alvo das referidas ações criminosas, na sequência do não pagamento de uma alegada dívida relacionada com negócios de droga", explica esta força policial.

Sobre o rapto, sabe-se que "a mulher foi transportada pelos agressores até à cidade de Leiria, onde foi mantida sob sequestro, no sótão de uma habitação, durante quase três dias, sendo apenas libertada quando efetuou o pagamento que lhe era exigido".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No dia de ontem, a PJ apreendeu "importantes elementos de prova que permitiram correlacionar os suspeitos com a prática dos factos, nomeadamente, a reprodução de arma de fogo e produto estupefaciente".

"Os detidos, com idades compreendidas entre os 25 e os 29 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal da Aveiro, para aplicação de medidas de coação", diz ainda a PJ.