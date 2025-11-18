Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As detenções ocorreram no decurso de três intervenções distintas, no âmbito de ações que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de estupefacientes em território nacional.

As suspeitas transportaram, por via aérea, desde um país da América Latina para Lisboa, uma elevada quantidade de cocaína de diversas formas: na bagagem, dissimilada junto ao corpo e uma delas também no interior do organismo. A droga foi apreendida e, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 69 400 doses individuais.

As detidas foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação prisão preventiva.

Estas redes criminosas continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica ou emocional, para procederem ao transporte significativas de droga, incluindo no interior do organismo, aliciando-os com quantias monetárias avultadas e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos que irão enfrentar, incluindo para a sua vida.

