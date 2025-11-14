Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades, as operações de socorro foram imediatamente desencadeadas após o alerta, registado às 15h24 (14h24 em Lisboa). Equipas médicas, bombeiros e polícia continuam no terreno para prestar assistência às vítimas e garantir a segurança da área.

A polícia não revelou detalhes sobre o acidente, afirmando que, nesta fase, não serão divulgadas informações relativas ao número de vítimas, nem sobre as suas idades ou identidades. O cenário permanece em avaliação enquanto se procuram apurar as circunstâncias que levaram o autocarro a colidir com a paragem.

Entretanto, o motorista do autocarro foi detido pelas autoridades. Segundo o jornal Aftonbladet, o caso está a ser investigado como um possível homicídio qualificado, o que indica que as autoridades não descartam a hipótese de uma ação intencional ou negligência grave.

A polícia sueca encontra-se a recolher depoimentos de testemunhas e a analisar gravações de câmaras de vigilância próximas, numa tentativa de reconstruir o momento do impacto e determinar a causa exata do acidente.

__

