Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Apesar do número de acidentes, o total de mortos é inferior ao registado no mesmo período de 2024, quando se contabilizaram 420 vítimas, uma diferença de 41. No entanto, os números, citados peça agência Lusa, mostram um aumento de acidentes e de feridos: os feridos graves foram 2.451, mais 40 do que no ano passado, e os feridos ligeiros chegaram a 39.316, mais 686 do que em igual período de 2024.

Os distritos com mais vítimas mortais foram Lisboa (43), Porto (41) e Setúbal (31), enquanto os distritos com menos mortos foram Guarda (6), Évora (9) e Vila Real (11). Em termos de número total de acidentes, os mais afetados foram Lisboa (21.543), Porto (20.644) e Aveiro (9.545), e os menos afetados Portalegre (1.270), Bragança (1.278) e Guarda (1.524).

Para assinalar o dia mundial em memória das vítimas da estrada, a Liga de Associações pela Cidadania Rodoviária, a Mobilidade Segura e Sustentável Estrada Viva e a Associação GARE organizaram uma cerimónia em Évora.

A Estrada Viva lembra que os acidentes rodoviários continuam a ser a principal causa de mortalidade de crianças e jovens entre os cinco e os 29 anos.

“Neste Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, relembramos em especial o milhão de jovens que em todo o mundo perdem a vida na estrada. Um milhão de jovens com sonhos e talentos para cumprir, que nunca alcançarão todo o seu potencial”, afirma o comunicado da Estrada Viva.

A data, celebrada no terceiro domingo de novembro, integra-se na Década Global de Ação para a Segurança Rodoviária 2021-2030, promovida pelas Nações Unidas, e tem como lema internacional “Lembrar, Apoiar, Agir”, honrando a memória das vítimas e o trabalho dos serviços de emergência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.