De acordo com a investigação, o episódio terá sido motivado por desentendimentos familiares entre o suspeito e dois cunhados, de 49 e 54 anos, num contexto em que os três consumiam substâncias sintéticas. Durante a discussão, o homem alegadamente utilizou um instrumento corto-perfurante, provocando ferimentos graves no tronco das duas vítimas.

Os cunhados receberam assistência médica no local e foram transportados de urgência para o hospital, onde foram submetidos a cirurgia.

O suspeito já foi presente às autoridades judiciais, que lhe aplicaram as medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação às vítimas.

