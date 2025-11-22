Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Estamos numa época em que parece que é difícil demonstrar empatia. Há quem defenda que veja um valor mau, mas não é verdade", diz o psiquiatra Daniel Sampaio à SIC Notícias, depois das conclusões do primeiro estudo científico sobre os afetos em Portugal, que nos mostra que sete em cada dez portugueses admitem que desejam relações mais próximas, mas assumem grande dificuldade na forma de expressar afeto.

Os dados indicam que o problema não está na falta de afeto, mas na ausência de ferramentas para o exprimir, sendo que a infância é uma fase essencial.

Sampaio refere alguns exemplos de medidas públicas essenciais nos apoios às famílias, com "mais psicólogos e respostas preventivas",

Apesar de tudo, o estudo também revela pistas de como desbloquear a comunicação emocional. Um exemplo são as relações entre crianças e avós, nas quais os afetos circulam livremente.

