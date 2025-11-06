Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades suecas confirmaram que as operações no aeroporto foram interrompidas por razões de segurança, enquanto decorrem as verificações necessárias. Até ao momento, não há informação sobre a duração da suspensão nem sobre o número de voos afetados.

Nos últimos meses, o uso de drones em zonas restritas tem provocado várias perturbações em aeroportos europeus, levando ao encerramento temporário de infraestruturas aéreas em países como o Reino Unido, Alemanha e Noruega.

