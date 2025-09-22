Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades dinamarquesas, citadas pelo jornal francês Le Figaro, entre dois e três drones foram identificados ao início da noite junto ao aeroporto, o que obrigou ao desvio de pelo menos 15 voos para outros aeroportos.

“O aeroporto está neste momento fechado, devido à presença de dois a três drones de grande porte a voar pela área do aeroporto”, afirmou Henrik Stormer, chefe da polícia de Copenhaga, em declarações ao jornal Politiken.

As autoridades não avançaram ainda informações sobre os responsáveis pelo incidente nem sobre o impacto que a suspensão poderá ter no tráfego aéreo ao longo da noite.

"Ainda há drones não identificados no Aeroporto de Copenhaga. Portanto, nenhum voo pode descolar ou pousar. Os voos de chegada foram redirecionados para outros aeroportos e os de partida foram atrasados ​​ou cancelados", avança o aeroporto na rede social X.

Os passageiros devem consultar o site http://cph.dk ou as companhias aéreas.

