“O nosso país vai acolher os líderes europeus nos próximos dias, o que implica uma atenção redobrada às questões de segurança. Por isso, entre segunda e sexta-feira, o espaço aéreo dinamarquês estará fechado a qualquer operação com drones civis”, afirmou o ministro dos Transportes, Thomas Danielsen, segundo o The Guardian.

Segundo o governante, a decisão pretende evitar qualquer confusão entre drones autorizados e aparelhos que possam representar uma ameaça. “Desta forma, eliminamos o risco de drones hostis serem confundidos com drones legais, e vice-versa”, explicou.

O Ministério alertou ainda que o incumprimento da proibição poderá resultar em coimas ou penas de prisão até dois anos.

Também o ministro da Justiça, Peter Hummelgaard, justificou a medida como uma forma de facilitar o trabalho das autoridades. “A polícia encontra-se em estado de alerta elevado, e é essencial que os nossos recursos sejam usados de forma eficaz para proteger os cidadãos e os nossos convidados.”

O anúncio surge após novos relatos de drones não identificados sobrevoarem várias instalações militares na noite anterior. Embora ainda não haja confirmação oficial sobre a origem desses voos, a primeira-ministra Mette Frederiksen já sugeriu que poderão estar ligados a ações russas com o objetivo de desestabilizar a Europa.

