Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com uma fonte da Câmara Municipal do Porto, o alerta foi dado às 12h41, mas quando os meios de socorro chegaram ao local a situação já se encontrava controlada pelos próprios elementos de segurança da torre.

Não há registo de feridos, acrescentou a mesma fonte à Agência Lusa, indicando ainda que, por volta das 14h05, eram aguardados técnicos de manutenção para avaliar a ocorrência.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.