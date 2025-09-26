Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo a empresa, estarão em funcionamento os balcões da Amadora, Cacilhas e Montijo (das 8h00 às 19h00) e de Caneças (das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00). Mantêm também o horário habitual de fim de semana os Espaços de Rio de Mouro, Costa de Caparica e ITS de Setúbal (das 8h00 às 21h00) e o de Loures Shopping (das 9h30 às 20h00).

A TML sublinha, no entanto, que a forma “mais prática e imediata” de renovar a Gratuitidade Jovem continua a ser através da App navegante, que permite atualizar o acesso ao benefício até aos 24 anos, carregar o passe com validade prolongada e evitar filas de espera.

Desde o ano passado, a transportadora disponibiliza também uma linha de apoio dedicada (218 120 020), que já ajudou milhares de jovens a concluir o processo de renovação.

Com este reforço de atendimento presencial, a TML pretende garantir que todos os beneficiários conseguem atualizar o passe atempadamente e evitar constrangimentos no início do novo mês.

