Várias pessoas foram atingidas no tiroteio, mas ainda não foram divulgados números oficiais. O suspeito terá morrido no local.
Várias pessoas ficaram feridas num tiroteio ocorrido esta quarta-feira durante a chegada dos alunos à Annunciation Catholic School, em Minneapolis, avança a ABC News.
Segundo a BBC, mais de 20 pessoas podem ter sido atingidas.
As autoridades locais garantiram que o atirador já foi “contido” e que não existe “ameaça ativa para a comunidade”. Fontes policiais citadas pelos media norte-americanos afirmam que o suspeito terá morrido no local, na sequência de um disparo autoinfligido.
Várias ambulâncias estão no local. O FBI, a patrulha estadual e a polícia de Minneapolis também estão nas imediações.
