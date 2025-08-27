Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Várias pessoas ficaram feridas num tiroteio ocorrido esta quarta-feira durante a chegada dos alunos à Annunciation Catholic School, em Minneapolis, avança a ABC News.

Segundo a BBC, mais de 20 pessoas podem ter sido atingidas.

As autoridades locais garantiram que o atirador já foi “contido” e que não existe “ameaça ativa para a comunidade”. Fontes policiais citadas pelos media norte-americanos afirmam que o suspeito terá morrido no local, na sequência de um disparo autoinfligido.

Várias ambulâncias estão no local. O FBI, a patrulha estadual e a polícia de Minneapolis também estão nas imediações.