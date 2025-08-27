Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A PSP confirmou ao 24notícias que o alerta para a ocorrência chegou via 112, depois de uma pessoa ter sido baleada.
Segundo testemunhas, foram ouvidos oito disparos, mas "apenas um atingiu a vítima na zona da nádega".
Em causa estará um conflito entre dois cunhados. "Zangaram-se e um deles ameaçou denunciar um armazém de material contrafeito", adianta a mesma fonte.
O homem atingido pelos disparos já foi transportado para o hospital do Barreiro.
O atirador está barricado em casa, na rua Conselheiro Joaquim António de Aguiar, perto da nova esquadra da PSP. As autoridades tentam neste momento "que se entregue pacificamente".
A PSP tem várias unidades no local, entre elas o Corpo de Intervenção que está a fazer o perímetro.
