A PSP confirmou ao 24notícias que o alerta para a ocorrência chegou via 112, depois de uma pessoa ter sido baleada.

Segundo testemunhas, foram ouvidos oito disparos, mas "apenas um atingiu a vítima na zona da nádega".

Em causa estará um conflito entre dois cunhados. "Zangaram-se e um deles ameaçou denunciar um armazém de material contrafeito", adianta a mesma fonte.

O homem atingido pelos disparos já foi transportado para o hospital do Barreiro.

O atirador está barricado em casa, na rua Conselheiro Joaquim António de Aguiar, perto da nova esquadra da PSP. As autoridades tentam neste momento "que se entregue pacificamente".

A PSP tem várias unidades no local, entre elas o Corpo de Intervenção que está a fazer o perímetro.