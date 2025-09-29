Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Uma certa rapaziada anda entretida a rasgar cartazes do meu livro pelas ruas de Lisboa", critica, na rede social Linkedin. Com alguma ironia, o auutor sugere que, ao invés de arrancarem os cartazes, os colassem "como se não houvesse amanhã".

"Confidencial – Por Dentro do Chega" é resultado de cinco anos de investigação sobre o funcionamento interno do partido liderado por André Ventura, enquanto Miguel Carvalho era jornalista na Visão

A obra, com mais de 700 páginas, reúne testemunhos de ex-dirigentes e membros atuais do Chega, e expõe um conjunto de alegadas práticas ilegais levadas a cabo pela liderança do partido, com o objetivo de controlar e preservar o poder.

Entre os casos descritos estão episódios de gravações clandestinas, a criação de teorias da conspiração sobre jornalistas e até a alegada preparação de uma fuga para Marrocos por parte de André Ventura, num cenário de possível colapso político.

O livro, apresentado no dia 21 de setembro, levanta sérias questões sobre o modo como o partido tem operado nos bastidores, num momento em que o Chega continua a registar crescimento eleitoral e visibilidade mediática. O autor reflete, também, sobre o contexto atual do jornalismo, numa era de pós-verdade e crise agravada.

O capítulo que consta na pré-publicação do jornal Público introduz ainda uuma nova dimensão à reflexão de Miguel Carvalho, que passa a olhar para o futuro e para os jovens eleitores do Chega, considerando o vínculo emocional e a narrativa populista que o partido utiliza como estratégia de promoção.

Apesar dos acontecimentos recentes, Miguel Caravalho continua pelo país a apresentar o livro, com sessões planeadas para Espinho, 3 de outubro, Matosinhos, 5 de outubro, Porto, 6 de outubro, Coimbra, 7 de outubro, Oeiras - 16 de outubro, Leira, 17 de outubro. Óbidos, 18 de outubro e Angra do Heroísmo (Açores), 23 de outubro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.