Assim sendo, com a entrada em operação das câmaras que sinalizam estacionamento irregular fez-se notar no número de infrações registadas: mais 26 272 contraordenações do que entre janeiro e junho de 2024, período em que houve 17475, em relação às 43747 deste ano.

Já no que toca ao excesso de velocidade, os radares móveis, que “são instalados de acordo com o mapa de sinistralidade da PSP”, permitiram sinalizar 4308 infrações em meio ano, tendo sido detetadas 2803 logo no primeiro meio mês de operação, numa média de 90 aceleras por dia que, entretanto, desceu para 24, muito por força dos efeitos dissuasor e pedagógico, diz Leitão da Silva.