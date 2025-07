Aguiar-Branco "não é necessariamente um defensor da liberdade de expressão, mas um defensor de que dentro do parlamento pode haver discurso de ódio”, afirma PS

Na perspetiva do socialista, “esse confronto evidente” tem tido no presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, “não necessariamente um defensor da liberdade de expressão, mas um defensor de que dentro do parlamento pode haver discurso de ódio”.

Eurico Brilhante Dias “discorda profundamente” dessa postura que atribui ao presidente do parlamento porque “isso não é liberdade de expressão”.

“Isso é autorizarmos os deputados dentro do parlamento a fazer uma coisa que nós, fora das portas do parlamento, sabemos que é um crime. É crime ter discurso de ódio”, critica.

Para lá do apreço pessoal que manifesta por Aguiar-Branco e do contributo que considera que tem dado a Portugal nas últimas décadas, o líder parlamentar socialista afirma: “Não deixo de dizer que o caminho levado tem sido também um contributo para a degradação do debate dentro do parlamento”.

“E daqui não vamos sair seguramente com posições convergentes com o presidente da Assembleia da República, que a partir desta posição tem (…) mais flexibilidade perante o comportamento, em particular, da bancada de extrema-direita, do que perante o comportamento de outras bancadas à esquerda, não necessariamente sequer do PS”, condena.