Segundo a CNN Portugal, o anúncio do despedimento coletivo surgiu na segunda-feira, através de uma mensagem gravada de Pedro Gomes. Na videoconferência participavam apenas "as pessoas convocadas" pelo CEO da empresa.

"É uma resposta necessária à realidade objetiva que enfrentamos. As tendências recentes do nosso negócio e as perspetivas futuras exigem um foco renovado e disciplinado na eficiência de toda a organização. Isto significa alocar os nossos investimentos e recursos de forma mais eficaz, reduzir custos e simplificar a nossa estrutura", afirma Pedro Gomes.

"O nosso compromisso é conduzir este processo de forma justa, respeitosa e transparente. Dentro da próxima hora, cada um de vocês irá receber um e-mail com a hora e o local da reunião individual. Estas reuniões, que terão início hoje [segunda-feira] e irão decorrer ao longo dos próximos três dias, servirão para apresentar as condições específicas relativas à cessação do vosso contrato de trabalho e esclarecer dúvidas sobre o procedimento. Em conformidade com os protocolos de compliance e políticas internas, os acessos aos sistemas da empresa serão desativados após esta reunião", disse ainda.

Sabe-se que os despedimentos vão atingir as equipas de Lisboa, Covilhã e Vila Nova de Gaia. A maioria dos trabalhadores estava em teletrabalho e, segundo a empresa, "continuam a receber até ser feito o acordo".

Em comunicado enviado à CNN, a Teleperformance confirma o despedimento de cerca de 2% do universo laboral da empresa em Portugal.

