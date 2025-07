Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta decisão foi tomada em Conselho de Ministros no mesmo dia em que foi dado o primeiro passo para a reprivatização de 49,9% do capital da TAP — 44,9% para investidores privados e 5% para trabalhadores — com a possibilidade de o processo ser interrompido caso não sejam cumpridos os objetivos do Governo.

Carlos Oliveira, com um percurso ligado à tecnologia, ao empreendedorismo e à administração pública, assume agora a presidência do Conselho de Administração, cargo que estava acumulado por Luís Rodrigues desde abril de 2023.

Esta mudança segue as práticas de governança, segundo o ministro das Infraestruturas, e entrará em vigor até à próxima semana. O restante conselho mantém-se em funções.

Importa a lembrar que a acumulação dos dois cargos começou após a demissão, com justa causa, da anterior CEO Christine Ourmières-Widener e do chairman Manuel Beja, na sequência da polémica indemnização a Alexandra Reis. A reprivatização da TAP foi retomada pelo atual executivo, após várias interrupções e recuos, e envolve agora potenciais negociações com grupos como a Lufthansa, Air France-KLM e IAG. O decreto-lei aprovado hoje terá ainda de passar pela apreciação do Presidente da República.