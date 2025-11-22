Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão “decorre de informação emitida pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos da América, que indica não estarem garantidas as condições de segurança no espaço aéreo venezuelano, nomeadamente na zona de informação de voo Maquetia”, referiu a companhia aérea em nota enviada à agência Lusa.

“Todos os passageiros foram informados do cancelamento e de que poderão, caso entendam, proceder ao pedido de reembolso”, diz a TAP, que lamenta “o inconveniente causado” por uma decisão que “visa garantir a segurança dos passageiros e tripulação”.

