Os factos remontam a fevereiro deste ano, quando a vítima, um homem de 83 anos, foi intercetada após sair da sucata de que é proprietário. A viatura onde seguia foi deliberadamente abalroada por outro veículo, sendo depois abordada por vários indivíduos encapuzados, um dos quais empunhava uma arma de fogo.

A vítima foi forçada a entrar num dos automóveis utilizados pelos assaltantes, tendo a sua visão sido intencionalmente bloqueada. Durante cerca de uma hora e meia, foi mantida sob coação, com os agressores a exigirem a entrega de dinheiro, o código de acesso a um cofre e as chaves da residência.

A vítima acabaria por ser libertada em Martim, Braga, após ter sido transportada por diversas zonas nas imediações da sua casa. Os suspeitos colocaram-se em fuga, e durante os meses seguintes, a PJ desenvolveu diligências que permitiram a identificação de um dos alegados autores.

O detido, residente no Porto e com vários antecedentes criminais, incluindo o cumprimento de penas de prisão, terá agido no âmbito de um litígio relacionado com a compra de uma viatura e peças automóvel, transação alegadamente realizada na sucata da vítima.

Presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães, foi-lhe decretada a prisão preventiva como medida de coação, segundo comunnicado.

