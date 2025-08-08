Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a entidade, parte das dificuldades está associada à inserção de dados de utentes ou à integração de informação com prestadores de cuidados, cujos sistemas também se encontram em atualização tecnológica.

É o caso dos atestados médicos de incapacidade multiuso, que apenas estão disponíveis na app se tiverem sido registados eletronicamente.

Captura de ecrã da aplicação SNS 24 créditos: MadreMedia

A SPMS destaca que desde o lançamento, a nova aplicação já prestou serviços digitais e informações de saúde a mais de 1,5 milhões de utilizadores, oferecendo um design mais intuitivo, navegação simplificada e novas funcionalidades, como o cheque-dentista digital e o boletim digital de saúde oral.

A entidade garante que não houve perda de dados e que toda a informação clínica permanece salvaguardada nos sistemas que suportam as atividades diárias dos profissionais e entidades de saúde. Mesmo quando determinados elementos, como receitas médicas dos últimos 12 meses, não estão visíveis na aplicação, continuam registados nos sistemas clínicos.

Captura de ecrã da aplicação SNS 24 créditos: MadreMedia

Para ultrapassar problemas de acesso, a SPMS recomenda que os utilizadores façam logout, confirmem que têm instalada a versão mais recente da aplicação e voltem a iniciar sessão através de um dos métodos disponíveis. Se as dificuldades persistirem, devem contactar a Linha SNS 24, através do 808 24 24 24 (opção 5), disponível 24 horas por dia, todos os dias.

A SPMS lamenta os constrangimentos registados e sublinha o compromisso em manter o serviço estável, seguro e continuamente melhorado, com monitorização permanente da aplicação e do portal SNS 24.