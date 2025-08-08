Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a entidade, parte das dificuldades está associada à inserção de dados de utentes ou à integração de informação com prestadores de cuidados, cujos sistemas também se encontram em atualização tecnológica.
É o caso dos atestados médicos de incapacidade multiuso, que apenas estão disponíveis na app se tiverem sido registados eletronicamente.
A SPMS destaca que desde o lançamento, a nova aplicação já prestou serviços digitais e informações de saúde a mais de 1,5 milhões de utilizadores, oferecendo um design mais intuitivo, navegação simplificada e novas funcionalidades, como o cheque-dentista digital e o boletim digital de saúde oral.
A entidade garante que não houve perda de dados e que toda a informação clínica permanece salvaguardada nos sistemas que suportam as atividades diárias dos profissionais e entidades de saúde. Mesmo quando determinados elementos, como receitas médicas dos últimos 12 meses, não estão visíveis na aplicação, continuam registados nos sistemas clínicos.
Para ultrapassar problemas de acesso, a SPMS recomenda que os utilizadores façam logout, confirmem que têm instalada a versão mais recente da aplicação e voltem a iniciar sessão através de um dos métodos disponíveis. Se as dificuldades persistirem, devem contactar a Linha SNS 24, através do 808 24 24 24 (opção 5), disponível 24 horas por dia, todos os dias.
A SPMS lamenta os constrangimentos registados e sublinha o compromisso em manter o serviço estável, seguro e continuamente melhorado, com monitorização permanente da aplicação e do portal SNS 24.
