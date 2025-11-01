Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o inquérito, 79% dos 4.739 inquiridos consideram que o monarca “tomou a decisão certa” ao retirar a André os títulos e o estatuto de príncipe. Apenas 6% classificaram a decisão como “errada”, enquanto 15% disseram não ter opinião.

A decisão do Palácio de Buckingham foi anunciada na quinta-feira: André deixará de ser príncipe, passando a ser oficialmente conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, e terá de devolver a concessão da Royal Lodge, a mansão onde vivia há décadas.

A medida surge após críticas crescentes sobre o envolvimento de André com o pedófilo e traficante de menores condenado Jeffrey Epstein, que se intensificaram com novas revelações nas últimas semanas. O Duque de York — título que também perde — foi acusado de agressão sexual por Virginia Giuffre, que morreu em abril. André sempre negou veementemente todas as acusações.

Britânicos acham que a família real reagiu “demasiado devagar”

A sondagem também avaliou a perceção pública sobre a resposta da Casa Real ao escândalo. 58% dos britânicos consideram que o palácio agiu “demasiado devagar” perante as revelações sobre a relação entre André e Epstein, enquanto 21% acham que o processo foi conduzido “ao ritmo certo” e 3% o consideram “demasiado rápido”.

Quando questionados sobre o papel do rei, 53% disseram que Carlos III “fez realisticamente tudo o que podia” para afastar a família real de André, mas 28% acreditam que poderia ter ido mais longe e 19% não sabe.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.