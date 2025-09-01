Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Presidente da República expressa uma mensagem de condolências ao povo afegão afetado pelos devastadores efeitos do sismo que provocou centenas de vítimas mortais e inúmeros feridos", avança a página da Presidência da República.

Recorde-se que o tremor ocorreu pelas 23h47 locais (20h17 em Lisboa) e provocou destruição significativa, especialmente nas províncias de Kunar e perto de Jalalabad, epicentro do sismo, e na fronteira com a província vizinha. O tremor teve uma profundidade de apenas oito quilómetros, o que agravou os danos.

Pelo menos cinco réplicas foram registadas, algumas sentidas a centenas de quilómetros de distância, incluindo na capital Cabul e em Islamabad, no Paquistão. As autoridades alertam para a possibilidade de um número ainda maior de vítimas, devido ao difícil acesso às áreas afetadas e à destruição de dezenas de casas.