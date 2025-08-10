Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tremor ocorreu por volta das 19h53, hora local (17h53 em Lisboa), na província de Balikesir, a 200km de Istambul, a maior cidade turca.

Até ao momento, não foram reportadas vítimas nem danos nas áreas afetadas, segundo a Reuters.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, afirmou na rede social X que as equipas de emergência da AFAD estão a inspecionar Istambul e as províncias vizinhas, mas não receberam relatos negativos até agora.

A AFAD indicou que o sismo teve uma profundidade de 11 km, enquanto o Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ) registou uma magnitude de 6,19 e uma profundidade de 10 km.