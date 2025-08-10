Um sismo de magnitude 6,1 atingiu o oeste da Turquia este domingo, anunciou a Autoridade de Gestão de Desastres do país (AFAD).
O tremor ocorreu por volta das 19h53, hora local (17h53 em Lisboa), na província de Balikesir, a 200km de Istambul, a maior cidade turca.
Até ao momento, não foram reportadas vítimas nem danos nas áreas afetadas, segundo a Reuters.
O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, afirmou na rede social X que as equipas de emergência da AFAD estão a inspecionar Istambul e as províncias vizinhas, mas não receberam relatos negativos até agora.
A AFAD indicou que o sismo teve uma profundidade de 11 km, enquanto o Centro Alemão de Investigação em Geociências (GFZ) registou uma magnitude de 6,19 e uma profundidade de 10 km.
