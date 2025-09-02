Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um novo sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter atingiu esta terça-feira o leste do Afeganistão, poucas horas após o terramoto de domingo que provocou mais de 1400 mortos e cerca de 3100 feridos.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor desta terça-feira foi localizado a cerca de 35 quilómetros a leste de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, e o hipocentro a aproximadamente dez quilómetros de profundidade.

Até ao momento, não há informações sobre vítimas ou danos materiais decorrentes deste novo abalo.

O sismo de domingo, que teve epicentro na mesma região, deixou um rasto de destruição significativo. As autoridades talibãs indicam que 1411 pessoas morreram e 3124 ficaram feridas, enquanto o vice-ministro da Informação, Zabihullah Mujahid, estimou que mais de 5400 casas foram destruídas, sobretudo na província de Kunar.