De acordo com o IPMA, o abalo ocorreu às 23h21 (hora local) e foi detetado pelas estações da Rede Sísmica do Continente. O epicentro localizou-se a cerca de seis quilómetros a oeste de Paços de Ferreira.

Segundo a informação disponível, o sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Vila Nova de Famalicão (Braga), Gondomar, Maia, Paredes, Santo Tirso, Valongo e Trofa (Porto)".

O instituto esclarece ainda que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo, dependente dos dados disponíveis, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas, o que pode levar a resultados ligeiramente diferentes entre agências. As determinações preliminares são, por isso, habitualmente corrigidas com a integração de mais informação".

Em todos os casos, o IPMA recomenda o acompanhamento das indicações dos serviços de proteção civil.

