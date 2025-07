Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Câmara Municipal de Sintra apresenta nos dias 25 e 26 de julho dois novos espetáculos gratuitos para moradores e visitantes com entrada gratuita, revela o comunicado enviado às redações.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No dia 25 de julho, às 21h00, a Praça Duque de Saldanha, em Cacém e São Marcos, recebe o espetáculos Cantos Marotos – Ópera Cómica para toda a família.

No dia 26 de julho, também às 21h00, o Largo da Igreja Matriz de Almargem do Bispo, é palco de Maria Callas, uma evocação da voz e da “presença irónica” da diva da ópera.

O final do ciclo é dia 1 de agosto, com o espetáculo Ópera Spectacular, no Campo Multiusos da Praia das Maçãs, às 21h00.