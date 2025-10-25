Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Este reforço segue-se à recente transição para operação 24 horas das bases de Évora e Loulé, concretizada a 20 de outubro, representando mais um passo na expansão da capacidade de resposta aérea do INEM em todo o território continental", destaca o INEM em comunicado.

A extensão do regime noturno a Macedo de Cavaleiros foi precedida de um "período de preparação e treino adicional das equipas de pilotos, atendendo às especificidades orográficas da região Norte, que exigem condições de segurança reforçadas para o voo noturno".

Com este alargamento, o INEM diz aproximar-se da "conclusão da implementação do regime 24H em todas as bases do SHEM [Serviço de Helicópteros de Emergência Médica]", prevista para 01 de novembro e que prevê a operação de quatro helicópteros de tipologia média e com capacidade para transporte de incubadoras.

Segundo o instituto, este reforço do SHEM representa "um aumento significativo da prontidão e eficácia da resposta aérea do INEM, permitindo uma assistência médica mais rápida em situações de emergência, independentemente da hora ou localização".

Reafirmando o seu "compromisso com a melhoria contínua do sistema de emergência médica, garantindo que os meios aéreos disponíveis operam com os mais elevados padrões de segurança, qualidade e eficiência", o instituto refere que as equipas envolvidas "têm destacado o desempenho positivo das aeronaves, sublinhando a fiabilidade, estabilidade e conforto que proporcionam condições ideais para a prestação de cuidados de emergência em voo".