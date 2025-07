Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta inovação permite aos telespectadores da Sport TV acompanhar o jogo a partir da perspetiva do árbitro, oferecendo uma nova forma de experienciar a dinâmica em campo, diz a Liga Portugal em comunicado enviado às redações.

A iniciativa insere-se na estratégia da Liga Portugal de apostar em conteúdos inovadores que valorizem as competições e as sociedades desportivas. A estreia contou com o apoio do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Leiria e da Sport TV, parceira fundamental para a concretização desta novidade em solo nacional.

FC Porto e SL Benfica são os finalistas da terceira edição do Liga Portugal Legends, torneio anual de futebol 6, que termina este domingo no Estádio do Viveiro “Jordan Santos”, na Nazaré.

Os dragões garantiram presença na final ao vencerem o Estrela Amadora por 6-2, com golos de Tiago Cintra (2), Bruno Alves, Bruno Moraes, Paulo Assunção e Rui Barros. Já os encarnados asseguraram a passagem após uma vitória por penáltis (5-4) frente ao SC Braga, depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar. O guarda-redes Bruno Costa foi decisivo, ao defender o remate final dos bracarenses.

A final está marcada para as 16h00, com entrada livre, num jogo que irá decidir o sucessor do Sporting CP como campeão da competição.