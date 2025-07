Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal conquistou duas medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia (IBO) 2025, que decorreram entre 20 e 24 de julho em Manila, nas Filipinas, com a participação de mais de 80 países. Os estudantes Gabriela Amaral e Silva (Colégio Moderno, Lisboa) e David Montenegro (Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Matosinhos) foram distinguidos com medalhas de bronze, enquanto Joana Vilarinho (Escola Secundária António Damásio, Lisboa) recebeu um Certificado de Mérito.

A equipa portuguesa contou ainda com André Ferreira (Escola Secundária Lima-de-Faria, Cantanhede), cuja participação dedicada foi igualmente destacada. A delegação foi coordenada pelos professores Pedro Oliveira e Maria Margarida Roque, que acompanharam os estudantes ao longo da preparação e durante a competição.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a Ordem dos Biólogos, o desempenho da comitiva nacional sublinha a excelência do ensino da Biologia em Portugal e reforça a posição do país entre os melhores no panorama internacional da ciência jovem.

A próxima etapa internacional da representação portuguesa terá lugar já em setembro: as Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia (OIAB), que se realizam na Colômbia de 7 a 14 de setembro de 2025. Os estudantes selecionados para esta competição são Gabriela Pité Amaral e Silva (Colégio Moderno, Lisboa), Daniel Nunes Marques (Escola Secundária Alves Martins, Viseu), Matilde Domingos Luís (Colégio Moderno, Lisboa) e Kaixin Cheng (Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto)

A Ordem dos Biólogos, em comunicado enviado às redações, sublinha a importância destas competições para o reconhecimento do mérito académico e científico dos jovens talentos portugueses.