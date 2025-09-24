Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A chegada do novo iPhone gera sempre uma grande expectativa entre os consumidores, uma oportunidade que cibercriminosos não deixam passar.

Um dos principais esquemas detectados pela Kaspersky envolve a criação de websites falsos que imitam o layout da loja oficial da Apple. Estes sites atraem os consumidores com anúncios, oferecendo a possibilidade de garantir um iPhone 17 "antes que esgote". No entanto, o objetivo final é roubar os dados dos cartões bancários dos utilizadores no momento da compra. Estes sites são feitos para parecerem legítimos, o que dificulta a identificação.

Além disso, a Kaspersky também reporta a existência de ofertas fraudulentas. Nestes esquemas, os criminosos prometem iPhones gratuitos como prémios e exigem que os participantes preencham inquéritos e enviem informações pessoais, como endereços de e-mail e números de telefone. Para completar o golpe, os participantes são ainda obrigados a pagar uma taxa de entrega ou de serviço, sendo que, os "prémios" nunca chegam a ser entregues. Para aumentar a credibilidade, alguns desses sites ainda incluem comentários falsos de "utilizadores satisfeitos" que afirmam ter recebido os seus prémios.

Outro esquema crescente envolve a criação de falsos "programas de fidelização da Apple" que prometem iPhones gratuitos para os participantes. Os criminosos atraem utilizadores com a possibilidade de se tornarem "testers" do iPhone 17, pedindo-lhes informações pessoais, como endereços de entrega, detalhes de contacto e, em alguns casos, um pagamento antecipado para a "encomenda" do dispositivo. Estes iPhones, claro, nunca são enviados, e os participantes acabam por se ver envolvidos em esquemas de spam ou phishing (técnica de fraude em que cibercrimonosos se passam por fontes confiáveis para roubar informações pessoais).

Tatyana Shcherbakova, analista de conteúdo web da Kaspersky, explica que "os cibercriminosos aproveitam-se do entusiasmo gerado pelo lançamento de novos produtos, transformando o interesse dos consumidores numa porta de entrada para roubo de dados". A especialista acrescenta ainda que as táticas de phishing estão a evoluir rapidamente, tornando-se cada vez mais sofisticadas, com websites falsos que imitam com precisão os sites oficiais.

Para se protegerem contra estas ameaças, a Kaspersky deixa algumas recomendações essenciais aos utilizadores:

Comprar exclusivamente de fontes oficiais: é fundamental adquirir o iPhone 17 apenas através do site da Apple ou de revendedores autorizados. Deve evitar-se qualquer site não verificado que ofereça o dispositivo a preços abaixo do mercados.

é fundamental adquirir o iPhone 17 apenas através do site da Apple ou de revendedores autorizados. Deve evitar-se qualquer site não verificado que ofereça o dispositivo a preços abaixo do mercados. Verificar os URLs: sempre que se navegar na internet, prestar atenção ao URL dos sites que se visita. Desconfiar de links enviados por e-mails ou mensagens de texto não solicitadas que prometem ofertas tentadoras.

sempre que se navegar na internet, prestar atenção ao URL dos sites que se visita. Desconfiar de links enviados por e-mails ou mensagens de texto não solicitadas que prometem ofertas tentadoras. Não partilhar dados pessoais para obter "brindes" : os concursos legítimos raramente exigem informações confidenciais antecipadamente. Evitar fornecer dados como nome, número de cartão ou morada em troca de um "prémio".

: os concursos legítimos raramente exigem informações confidenciais antecipadamente. Evitar fornecer dados como nome, número de cartão ou morada em troca de um "prémio". Ativar a autenticação multifatorial: para aumentar a segurança das contas, ativar a autenticação multifatorial (2FA) no Apple ID e em outras plataformas financeiras. Monitorizar regularmente as contas bancárias para identificar rapidamente qualquer atividade suspeita.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.