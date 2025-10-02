Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou em Copenhaga que o Governo português está a prestar “todo o apoio consular” aos três cidadãos nacionais detidos por Israel durante a interceção da flotilha rumo a Gaza, mas admitiu não ter ainda informações sobre o estado dos detidos nem sobre o seu regresso.

Montenegro afirmou estar “em contacto permanente” com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, responsável pelo acompanhamento da situação, e sublinhou que já foram estabelecidos contactos com as autoridades israelitas.

O chefe do Executivo destacou que “não é de desprezar que uma destas pessoas é titular de um órgão de soberania”, numa referência à coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

Questionado sobre o caráter político da ação, Montenegro recusou fazer leituras desse tipo, afirmando que a missão cumpriu o objetivo de transmitir uma mensagem política, embora tenha frisado que não seria essa a forma que escolheria para fazê-lo.

“Tenho respeito por aqueles que pensam de maneira diferente”, disse, acrescentando esperar que a ajuda humanitária à população palestiniana vá “muito além” da que seguia a bordo da flotilha.

O primeiro-ministro optou igualmente por não comentar as interpretações que qualificam a interceção israelita como ilegal à luz do Direito Internacional, uma vez que ocorreu em águas internacionais.

Montenegro garantiu ainda que a ação do Governo português está a ser articulada com outros executivos europeus, sublinhando, contudo, que a prioridade imediata é a proteção dos cidadãos nacionais. Caso seja necessário, admitiu, poderão ser ativados mecanismos de cooperação internacionais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.