Segundo o Comando Territorial de Bragança, a ave foi entregue por um popular no Posto Territorial de Izeda, depois de ter sido encontrada nas proximidades da localidade de Vinhas, apresentando sinais de desorientação.

Após as diligências realizadas, elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Bragança procederam ao transporte da ave para o Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, onde ficará sob monitorização clínica, visando a sua recuperação e posterior devolução ao habitat natural.

A GNR sublinha que a proteção dos animais e do meio ambiente constitui uma preocupação diária do SEPNA, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para esse efeito, está disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona 24 horas por dia para denúncias ou esclarecimento de dúvidas.

