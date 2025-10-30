Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A resolução esta quinta-feira aprovada visa eliminar as tarifas aplicadas às importações de países aliados como o Japão, a Coreia do Sul e a União Europeia. De recordar que a mesma resolução chumbou no Senado em abril, quando o vice-presidente JD Vance exerceu o seu voto na câmara alta para assegurar 51 votos (em 100 senadores).

Quatro senadores republicanos — Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitch McConnell e Rand Paul — votaram novamente com todos os democratas a aprovação da resolução, depois de já o terem feito em relação ao Brasil e ao Canadá.

A votação é sobretudo simbólica, uma vez que precisa de seguir para a Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), onde tem poucas hipóteses de ser aprovada. Mesmo que sejam aprovadas pelo Congresso, as resoluções serão vetadas por Trump.

Embora as resoluções não entrem efetivamente em vigor, revelaram-se uma forma eficaz de os democratas exporem as divergências entre a política comercial do Presidente e os senadores republicanos que tradicionalmente apoiam o comércio livre.

O Supremo Tribunal também vai analisar em breve um caso que contesta a autoridade de Trump para implementar tarifas abrangentes. Tribunais inferiores consideraram a maioria das suas tarifas ilegais.

