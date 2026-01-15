Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à Lusa, Rui Rocha indicou que as acusações contra Cotrim ocorreram no período em que liderou o partido, pelo que sentiu necessidade de fazer uma declaração pública sobre o caso.

Uma ex-assessora parlamentar da IL partilhou no domingo na sua rede social Instagram, em contexto restrito e não público, uma publicação através da qual denuncia ter sido assediada sexualmente por Cotrim de Figueiredo.

Nessa sequência, na segunda-feira perante essa informação e acesso à publicação, os jornalistas confrontaram o antigo líder da IL que negou imediatamente essa denúncia, tal como o fez nos dias seguintes.

Entretanto, já hoje, a ex-assessora Inês Bichão, em comunicado enviado à agência Lusa, adiantou que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim de Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que "a veracidade dos factos" envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Entretanto, o candidato presidencial Cotrim de Figueiredo acusou a comunicação social de ser "culpada e até cúmplice" do eco que ganhou a denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL, sustentando que "nos últimos quatro dias tem-se assistido a um autêntico assassinato de caráter brutal".

Visivelmente irritado, o candidato, apoiado pela IL, ressalvou que as constantes perguntas sobre o tema impediram-no de falar de assuntos importantes e colocaram em causa toda a sua campanha política e reputação.

Em comunicado, a IL referiu, esta quinta-feira, que "é completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte formal ou informal" de alegados assédios sexuais por parte do candidato presidencial Cotrim de Figueiredo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.