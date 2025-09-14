Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, viajou para Israel, no meio de tensões com os aliados dos EUA no Médio Oriente devido ao ataque israelita contra os líderes do Hamas no Qatar e à expansão dos colonatos na Cisjordânia ocupada.

Em declarações aos jornalistas antes da partida, Rubio reiterou que os EUA e Trump não estavam satisfeitos com os ataques, mas que "isso não iria alterar a natureza da nossa relação com os israelitas".

Questionado se estava preocupado com as ameaças das autoridades israelitas de realizar novos ataques no Qatar, Rubio disse: "Vamos reunir-nos com eles. Vamos falar sobre o que o futuro nos reserva. Vou perceber melhor quais são os seus planos para o futuro.

"O que aconteceu, aconteceu. Obviamente, não estamos satisfeitos com isso, o presidente não estava satisfeito com isso. Agora precisamos de avançar e descobrir o que vem a seguir."

Depois de Israel, Rubio deverá juntar-se à visita planeada por Trump à Grã-Bretanha na próxima semana, que, segundo informações, receberá em breve o seu primeiro grupo de crianças feridas e doentes de Gaza para tratamento.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.