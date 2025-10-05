A medida surgiu horas depois de as autoridades de imigração terem afirmado que enfrentaram manifestantes na cidade governada pelos democratas. As autoridades disseram que uma "mulher armada" foi baleada depois de alegar que ela e outras pessoas colidiram os seus carros contra veículos da polícia.

Os líderes estaduais e locais criticam há semanas os planos de Trump para o envio de tropas e consideram-nos abuso de poder. O governador do Illinois, JB Pritzker, disse que Trump estava "a tentar fabricar uma crise".

O anúncio surgiu depois de um juiz federal em Portland, no Oregon, ter impedido temporariamente a administração Trump de enviar para lá 200 soldados.

A secretária assistente do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, disse em comunicado: "Os agentes não conseguiram mover os seus veículos e saíram do carro. Um dos condutores que colidiu com o veículo da polícia estava armado com uma arma semiautomática".

"A polícia foi forçada a usar as suas armas e a disparar tiros defensivos contra um cidadão norte-americano armado", acrescentou.

A juíza Karin Immergut classificou as declarações de Trump sobre as condições em Portland como "desvinculadas dos factos" e afirmou que a medida violava a Constituição.

Immergut afirmou que o uso das Forças Armadas para reprimir a agitação sem o consentimento do estado do Oregon colocava em risco a soberania daquele estado e de outros, acrescentando que também inflamou as tensões na cidade e causou um aumento de protestos.

Chicago é a mais recente, muitas delas lideradas por democratas, a ser alvo de um polémico envio de tropas, juntando-se a Washington, Los Angeles, Memphis e Portland.