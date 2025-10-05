Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os quatro portugueses detidos na quarta-feira à noite por Israel, quando estavam a bordo dos barcos da flotilha, já aterraram em Madrid e estão agora à espera de um voo para Portugal, concretamente para Lisboa.

Segue-se agora uma espera pelo voo da TAP que sai de Madrid pelas 22h15, horas locais, mais uma que Portugal Continental, e chega a Lisboa pelas 22h40.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), os ativistas serão recebidos pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa. Segundo o ministério tutelado por Paulo Rangel, a embaixadora de Portugal em Telavive, Helena Paiva, esteve hoje no centro de detenção de Ketsiot, em Israel, para se "assegurar do bom desenvolvimento do processo de repatriamento". Os portugueses, acrescentou o MNE, foram acompanhados por um diplomata durante todo o percurso.

Os portugueses chegaram num grupo com ativistas espanhóis da flotilha humanitária.

