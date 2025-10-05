FC Porto e Benfica empataram nesta noite de domingo no estádio do Dragão. Não houve golos de parte a parte e ambas as equipas continuam assim separadas por quatro pontos.

Num jogo muito equilibrado, com oportunidades de ambos os lados, o resultado final traduz-se pela falta de pontaria no último terço, ainda que ambas as equipas tenham enviado uma bola à trave.

Ainda assim, os donos da casa foram sempre mais perigosos, com o Benfica a jogar em contra-ataque. Ambas as estratégias, contudo, anularam-se e o resultado final foi um empate sem golos.

Nenhuma das equipas aproveitou também o empate do Sporting, horas antes, pelo que os leões continuam no segundo lugar com menos três pontos que o FC Porto e mais um que o Benfica.