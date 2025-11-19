Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cirurgia robótica tem transformado o tratamento do cancro da próstata, oferecendo resultados clínicos mais precisos e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O Dr. José Teixeira de Sousa, Assistente Hospitalar Graduado da ULS São João e Urologista no Hospital da Luz – Arrábida, explica em comunicado que “a cirurgia robótica da próstata é indicada para pacientes com carcinoma da próstata localizado (T1–T2, risco baixo a intermédio ou alto selecionado) e expectativa de vida superior a 10 anos. A decisão final deve basear-se numa avaliação individualizada - PSA, biópsia, imagem, risco de D’Amico - nas preferências do doente e na opinião da equipa multidisciplinar”.

Desde a chegada do sistema robótico da Vinci a Portugal, em 2010, as intervenções tornaram-se “mais precisas, seguras e menos invasivas, o que implica internamentos hospitalares mais curtos e uma recuperação mais rápida do paciente”, acrescenta Teixeira de Sousa. Entre as vantagens técnicas da cirurgia robótica estão a visualização 3D de alta definição, instrumentos articulados que replicam os movimentos da mão humana e disseções mais rigorosas, resultando em menor perda de sangue, menor dor e recuperação funcional acelerada.

O especialista reforça que “a maioria dos pacientes tem alta entre 24 a 72 horas após a cirurgia, e regista uma recuperação progressiva da continência urinária e da função sexual, dependendo da idade e da preservação nervosa”.

A expansão da cirurgia robótica em Portugal tem sido rápida, com mais de 18 sistemas da Vinci instalados em hospitais públicos e privados. Teixeira de Sousa destaca que “a cirurgia robótica pode aumentar a sustentabilidade do sistema de saúde se for implementada de forma organizada, com volume adequado e boa gestão clínica, tendo em conta que estes procedimentos cirúrgicos implicam menos complicações e readmissões e, por isso, reduzem custos hospitalares”.

Além da tecnologia, a prevenção continua a ser crucial. José Teixeira de Sousa lembra: “uma próstata saudável pode garantir mais anos de vida. Aos 50 anos - ou mesmo 45, se houver histórico familiar ou maior risco - é essencial fazer uma avaliação médica, sem vergonha nem receios”.

Em Portugal, a Excelência Robótica, representante exclusiva dos sistemas da Vinci, promove um modelo de cirurgia mais preciso, eficiente e humano, consolidando esta tecnologia como ferramenta essencial no tratamento do cancro da próstata.

