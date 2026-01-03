Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"Nicolas Maduro a bordo do USS Iwo Jima", revelou o presidente do EUA.
Recorde-se que Donald Trump anunciou esta manhã na Truth Social que os Estados Unidos realizaram um ataque em larga escala à Venezuela e capturaram Nicolás Maduro e a sua esposa, tendo ambos sido transportados para fora do país. Trump adiantou que a operação contou com o apoio militar norte-americano.
Veja aqui a imagem partihada:

