Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A estratégia de bem-estar animal do Reino Unido já é conhecida e o governo promete as mudanças legais mais ambiciosas alguma vez implementadas em apenas uma geração.

A última Lei de Bem-Estar Animal, aprovada pelos conservadores em 2022, já reconhecia que crustáceos como caranguejos, lagostas, camarões e gambas, ou cefalópodes como lulas e polvos são seres sencientes, capazes de sentir dor.

Apesar disso, a morte destes animais por cozedura ou congelação, por exemplo, não estava ainda proibida. As mudanças estão longe de se cingirem à forma como as lagostas são cozinhadas, informação especialmente relevante em vésperas de Ano Novo.

Entre as novas medidas está o controlo mais rigoroso das regras de viagem para animais de estimação, requisitos de registo mais apertados para criadores de cães, proibição de caça simulada com cães ou a caça à lebre durante a época de reprodução, noticia o Financial Times.

Além disso, os animais de criação, como galinhas e porcos, deverão passar a viver com mais liberdade e conforto, caso se confirme o fim dos currais, galinheiros, pocilgas e outras instalações que obrigam ao confinamento de diversas espécies em locais apertados.

Enquanto grupos como o Crustacean Compassion (Compaixão pelos Crustáceos) saúdam a iniciativa, os agricultores temem que as proibições os possam tornar menos competitivos face a países com padrões de bem-estar animal mais baixos.

Segundo o governo, o objetivo é acompanhar o que os supermercados já têm vindo a fazer para melhorar o padrão dos alimentos vendidos e não serão estabelecidos acordos comerciais que prejudiquem os padrões de bem-estar animal do Reino Unido através de uma vantagem injusta.