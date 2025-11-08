A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) confirmou a reabertura da via A4, sentido Porto-Amarante, por volta das 13h00.
O trânsito na A4, no sentido Porto-Amarante, encontrou-se cortado ao quilómetro 57, em Vila Real, devido a um incidente. Os veículos foram desviados pelo nó Amarante Ponte, e a concessionária agradeceu a compreensão e colaboração dos automobilistas.
*notícia atualizada às 14h27
