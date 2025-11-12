Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Atualmente detido na prisão federal de Fort Dix, no estado de Nova Jérsia, o rapper também conhecido por P.Diddy desempenha funções como assistente do capelão prisional e participa num programa de reabilitação para dependências, imposto pela instituição, divulga a CBS News.

Nas fotografias agora conhecidas, o músico surge envelhecido e distante da figura exuberante que marcou presença nas festas mais exclusivas de Hollywood e que construiu uma das carreiras mais influentes da indústria musical norte-americana.

A queda de Diddy, outrora símbolo de sucesso, aconteceu a setembro de 2024, quando foi detido e acusado de tráfico sexual, associação criminosa e lenocínio. O caso tornou-se uma das maiores polémicas de Hollywood, com mais de 120 pessoas a acusar o músico de abusos sexuais - entre eles homens, mulheres e crianças, que à data dos crimes teriam entre nove e 38 anos.